В Самарской области по анонимному сообщению у жителя Отрадного изъяли более 70 литров самогона

Мужчины гнали и торговали самогоном в своем гараже. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудникам полиции поступило сообщение от неравнодушного жителя города Отрадный, который сообщил адреса, где незаконно торгуют самогоном. Прибыв по указанному адресу на улице Советской, полицейские обнаружили и изъяли более 70 литров нелицензионного алкоголя.

Самогон хранился в гаражах у местных жителей 64 и 66 лет. У одного из них в гараже гранилось 56 литров прозрачной жидкости, 450 пробок и 50 пластиковых бутылок. У его соседа – 24 литра алкоголя.

- По результатам экспертизы было установлено, что местные жители незаконно торговали спиртосодержащей пищевой продукцией, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Участковые возбудили уголовное дела. Суд признал жителей Отрадного виновными и приговорил из к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому.