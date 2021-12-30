Житель Самары решил вернуть долг за разбитый телефон, ограбив квартиру должника

Мужчина не вернул долг и остался без холодильника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Самары обратился 38-летний местный житель, который заявил об ограблении своей квартиры. Мужчина сообщил, что у него взломали дверь и похитили холодильник и DVD-плеер.

Полицейские опросили очевидцев и узнали у потерпевшего о конфликтах, которые могут стать причиной ограбления. Заявитель вспомнил, что в этот день к нему заходил знакомый, который потребовал вернуть долг. Как выяснилось, ранее потерпевший случайно разбил телефон товарища и пообещал возместить ущерб. Однако выполнить обещание не удалось в короткие сроки. Приятель ушел ни с чем в крайне раздраженном настроении.

Сотрудники уголовного розыска решили проверить причастность друга, причем мотив был налицо. Подозреваемый 35-летний самарец не стал отрицать свою вину и рассказал, что после неудачной попытки вернуть долг, он решил вернуться и еще раз поговорить с другом. Когда мужчина понял, что в квартире никого уже нет, ему в голову пришла идея забрать бытовую технику в счет уплаты долга за разбитый телефон.

- По словам задержанного, он попросил у соседей топор и отжал входную дверь в квартиру знакомого. Мужчина вынес холодильник, колонки и DVD-плеер от домашнего кинотеатра, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Холодильник он смог продать в течение полутора часов на сайте бесплатных объявлений. Домашний кинотеатр был найден у него дома и возвращен законному владельцу.

В настоящее время в отношении ранее не судимого самарца возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Сейчас обвиняемый ждет приговора суда.