Самарская олимпийская деревня заработает у «Солидарность Арены» 31 декабря 2021 года

Территорию у стадиона "Солидарность Арена" уже подготовили к новогодним праздникам

В пятницу, 31 декабря 2021 года, в 12:00 в Самаре заработает Олимпийская деревня «Сокровища губернии». Ее вновь разместят на территории стадиона «Солидарность Арена». Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Жителей и гостей города ждут как уже знакомые локации, так и новые объекты. Так, в инклюзивном парке в очередной раз залили каток, а на тренировочной площадке «Восток» установили хоккейную калду. Также посетителей ждут горки и космическая аллея, тематические арт-объекты и фото-зоны, где можно будет познакомиться с культурным богатством Самарской области.

Детей ждут лабиринты, горки (4 аллея), надувные фигуры зверей-спортсменов, а также станции культурного наследия «Сокровища губернии» (2 и 4 аллеи). Там юные жители региона смогут посмотреть мультики в режиме виртуальной реальности.

Кроме того, в Олимпийской деревне возобновит работу Дом Снегурочки, вновь можно будет увидеть парад планет (перед 3 входом) и покататься на лыжах (вдоль 2 и 4 аллей). Все активности будет сопровождать развлекательная концертная программа. Отметим, что праздничные мероприятия пройдут с соблюдением антиковидных мер.