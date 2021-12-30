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Общество30 декабря 2021 7:42

В Самарской области хотят построить реабилитационный центр для бездомных животных за 200 млн рублей

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Так будет выглядеть центр для реабилитации животных. Фото: Александр Хинштейн

Так будет выглядеть центр для реабилитации животных. Фото: Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн вместе с представителями власти поселил центр по содержанию бездомных животных в селе Лопатино. В ходе визита стороны предварительно обсудили место под строительство нового реабилитационного центра для животных, который может стать первым в стране, построенным в рамках государственно-частного партнерства.

Для строительства нового центра площадью 5 тысяч кв. м. необходимо привлечь 200 миллионов рублей инвестиций, а также найти дополнительный участок земли площадью не менее 4 га. Представители ГК «Древо» предложили на безвозмездной основе подходящий участок в 800 м от поселка Новоберезовский.

Депутат Александр Хинштейн отметил, что строить там будет можно, если жители ближайших поселений не будут против. После одобрения места будет разрабатываться проектная документация и начнется строительство.