Жители Самары в 2021 году мечтали стать протаптывателями тропинок и сборщиками ручек

Первое место по количеству запросов среди самарцев заняла позиция менеджера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитический центр Авито Работы провел исследование и собрал самые частые запросы жителей Самарской области в строке поиска сервиса. В 2021 году в топ вошли различные подработки с ежедневной оплатой, а также несколько необычных профессий.

Чаще всего пользователи ищут работу менеджером. Средняя заработная плата такого специалиста в Самаре составляет около 35 тысяч рублей.

Второе место занимают различные подработки и работа с ежедневной оплатой. На 607% по сравнению с 2020 годом выросло количество объявлений от работодателей с ключевым словом «подработка».

Третье место по популярности занимает позиция администратора. Средняя заработная плата в этом году по данной вакансии составила 29 250 рублей в Самаре. Увеличился спрос на должности продавцов и курьеров — обе выросли по количеству запросов более чем на 200%.

В топе поиска также хорошо себя показали следующие позиции: повар с ежедневной оплатой, бухгалтер, сварщик и электрик. В число необычных запросов также попали крановщик козлового крана, сборщик ручек, засольщик, протаптыватель тропинок, аналитик баскетбола, оклейщик авто, замерщик лестниц.