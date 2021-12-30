В Тольятти автомобилистка на Datsun отправила Chevrolet Lacetti в столб

Иномарке разворотило всю переднюю часть после "встречи" со световой опорой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 29 декабря 2021 года, на Южном шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там примерно в 15:10 протаранил световую опору автомобиль Chevrolet Lacetti. При этом легковушка влетела в столб по вине другого водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, аварию спровоцировала 42-летняя автомобилистка на Datsun on-DO. За этот год ее уже 8 раз привлекали за нарушение ПДД. Женщина двигалась по Обводному шоссе и решила повернуть налево — на Южное шоссе. При этом она проигнорировала требование знака 4.1.4 «Движение прямо» и создала помеху в движении Chevrolet Lacetti.

За рулем второй иномарки находилась 31-летняя женщина. Легковушка изменила траекторию движения, заехала на сугроб и врезалась в световую опору. У машины разворотило всю переднюю часть. Автомобилистка и ее 29-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Обеих пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Проводится проверка.