Двигатели самарского «ОДК-Кузнецов» обеспечили 22 пуска ракет-носителей «Союз» в 2021 году

Произведенные в Самаре двигатели успешно себя показали в 2021 году Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ракетные двигатели РД-107А/108А и НК-33А, которые произвели в Самаре на ПАО «ОДК-Кузнецов», в 2021 году обеспечили 22 запуска космических ракет-носителей «Союз». Их производили с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру.

Двигатели РД-107А/108А отработали в ходе 21 пуска ракет. НК-33А был задействован в одном случае — при запуске РН «Союз-2.1в». Все они выводили на орбиту аппараты Роскосмоса, Минобороны России и коммерческие спутники.

Двигатели ОДК в уходящем году выполнили много важных миссий. Так, они обеспечили доставку к МКС трех пилотируемых ракет, в том числе 2 уникальных экипажей. В частности, 5 октября к МКС отправили экипаж 66-й длительной экспедиции, состоявшей из космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и съемочной группы художественного фильма под рабочим названием «Вызов» — актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. 8 декабря сделанные в Самаре двигатели помогли отправиться на МКС космическим туристам — президенту Start Today Юсаку Маэзава и его личному ассистенту Йозо Хирано.

Статистическая надежность изделий «ОДК-Кузнецов» превышает 99,9%. С 1961 года двигатели испытывают в обособленном подразделении «Винтай». Каждый ракетный двигатель перед отправкой заказчику проходит обязательные огневые испытания.

Кроме того, в 2021 году предприятие отметило две юбилейные даты своей испытательной базы - 6 апреля состоялось шеститысячное испытание серийного ракетного двигателя РД-107А на наклонном стенде, введенном в эксплуатацию в 1963 году. 31 августа 2021 г. исполнилось 60 лет со дня первого огневого испытания ракетного двигателя РД-107 для ракет-носителей типа Р-7 в ОП «Винтай». Сегодня «ОДК-Кузнецов» является единственным предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации, которое специализируется на создании не только авиационной, но и ракетной техники космического назначения.