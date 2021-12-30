Как будут работать поликлиники в Самарской области в новогодние праздники 2022 года

Поликлиники продолжат принимать пациентов на зимних каникулах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как будут работать поликлиники Самарской области в новогодние праздники 2022 года. Они продолжат принимать пациентов с 8:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

— Медпомощь будет оказываться в обычном режиме, в том числе пациентам с ОРВИ и подозрением на коронавирус. Для приема таких больных будут работать отдельно выделенные кабинеты (фильтры). Также продолжится выдача и доставка лекарств и медикаментов для пациентов с КВИ, — отметили в ведомстве.

Служба неотложной помощи будет работать в новогодние праздники в обычном режиме — с 8:00 до 20:00. Служба скорой помощи — в круглосуточном режиме. Также во время зимних каникул продолжат функционировать прививочные кабинеты, в том числе круглосуточные и те, что находятся в ТЦ. Кроме того, в штатном режиме будут дежурить травмпункты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самарской области 31 декабря 2021 года откроют пункты экспресс-тестирования на COVID-19

Они будут работать до конца новогодних праздников — до 9 января 2022 года (подробности)