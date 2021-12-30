Жителям Самарской области начали приходить новогодние письма от губернатора с интерактивной открыткой

"Живая" открытка с поздравлением очень понравилась самарцам Фото: Наталья АРТЯКОВА

Жители Самарской области начали получать письма с поздравлением от губернатора Дмитрия Азарова с Новым 2022 годом. Сюжет открытки посвящен 170-летию Самарской губернии, а также при наведении камеры телефона она «оживает».

Открытки с дополненной реальностью имеют на обороте QR-код, просканировав который можно посмотреть видеосюжет с поздравлением. Для этого нужно дать приложению разрешение на использование камеры. Потом нужно навести телефон на лицевую сторону открытки и на экране появится видеопоздравление.

- Здорово! Открытка ожила! Только и следует сказать: «До чего техника дошла!» В моём детстве в 70-ые даже не знали, что такое видеомагнитофоны. Спасибо за подарок! – говорят восторженные самарцы.

Жителям Самарской области очень понравилось такое поздравление с Новым годом. Самарцы поблагодарили губернатора за такое теплое послание и душевные слова в видеосообщении.