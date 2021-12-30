Из Самары 4 января 2022 года отправится туристический поезд в Великий Устюг

Жителей Самары и их детей ждет незабываемое новогоднее путешествие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние праздники между Самарой и Великим Устюгом запустят туристический поезд. Состав отправится в гости к Деду Морозу 4 января 2022 года, а вернется обратно — 8 января 2022 года. По пути также будет остановка в Кирове, где юные путешественники и их родители смогут посетить резиденцию Кикиморы Вятской. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

— Поезд отправится из Самары 4 января в 20:50 по местному времени. Он прибудет в Великий Устюг 6 января в 7:05. Обратно состав отправится 6 января в 20:40. На следующий день путешественники приедут в Киров, а 8 января в 15:00 — вернутся в Самару, — рассказали в КбшЖД.

Во время поездки поезд сделает несколько остановок: 4 января — в Сызрани, 5 января — в Саранске и в Нижнем Новгороде. Местные жители тоже смогут присоединиться к путешествию к Деду Морозу. Приобрести билеты можно на официальном сайте или в приложении «РЖД», а также в кассах вокзалов.

Отметим, в поезде предусмотрены вагоны-купе, плацкартные вагоны и вагон-ресторан. Все они оборудованы кондиционерами, туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов, а в купе еще есть доступ к Wi-Fi.