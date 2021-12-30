Главой Жигулевска избрали бывшего директора ООО «Энерготехмаш» Илью Сухих

Илья Сухих коренной житель Жигулевска. Фото: Самарская губернская дума

Новым мэром Жигулевска стал бывший коммерческий директор компании «Энерготехмаш» Илья Сухих. Новую должность утвердили 28 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской губернской думы.

Комиссию по отбору кандидатов на должность главы Жигулевска возглавил спикер Самарской губдумы Геннадий Котельников. За кресло мэра боролись пять кандидатов, из которых конкурсный отбор прошли двое. Депутаты единогласно избрали новым мэром Илью Сухих.

Напомним, ранее пост главы Жигулевска занимал Сергей Федотов. Осенью этого года он подал в отставку из-за срыва отопительного сезона. Вместе с ним с должности был снят и руководитель теплоснабжающей компании.