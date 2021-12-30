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Спорт30 декабря 2021 10:20

Нападающий «Крыльев» Максим Канунников рассказал о скором возвращении на поле после травмы

Игрок планирует присоединиться к команде на первом сборе в 2022 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Максим Канунников не мог выступать за "КС" из-за травмы ноги

Максим Канунников не мог выступать за "КС" из-за травмы ноги

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стало известно, когда нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников вновь вернется на поле. Игрок долгое время не участвует в матчах из-за травмы. О планах по своему возвращению футболист рассказал в интервью клубному ТВ.

— В конце прошлого сезона меня стала беспокоить нога. Из-за большой гематомы мне нужна была пауза. Во время лечения выяснилось, что требуется дополнительная операция. В конце августа мне ее провели. С тех пор я восстанавливаюсь. Планирую начать работать с командой на первых сборах, — поделился Максим Канунников.

По словам нападающего, ему будет тяжело набрать нужную форму, но он сделает все возможное, чтобы достичь хороших результатов.

Напомним, первый учебно-тренировочный сбор в 2022 году «Крылья Советов» проведут в Турции. Он пройдет с 11 по 24 января. В этот период запланированы три контрольных матча с соперниками из Венгрии, Словении и Сербии.