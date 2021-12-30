В Сызрани отключили отопление в 6 домах 30 декабря 2021 года

Жители остались без тепла 30 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрани Самарской области жители шести домов лишились отопления в преддверии новогодних праздников 30 декабря 2021 года. Специалисты аварийной бригады уже работаю на месте.

По данным городской администрации, из-за ремонтных работ трубопровода тепловой сети жители остались без отопления по адресам: проспект Гагарина, дома 95, 97, 99; проспект 50 лет Октября, дома 70, 72, 74.

На месте уже работает аварийная бригада. Отопления в домах снова начнет функционировать только, когда завершатся ремонтные работы трубопровода.