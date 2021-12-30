Переход Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит» может затягиваться из-за Сергея Пиняева

Иван Сергеев прошел медицинское обследование в Санкт-Петербурге Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Несколько дней в СМИ мелькает информация о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит». Стороны ведут переговоры по трансферу игрока, но окончательное решение пока не принято. Данный процесс может затягиваться из-за другого футболиста самарской команды — Сергея Пиняева.

— «Зенит», помимо Сергеева, намерен забрать у «Крыльев» Пиняева. Он хочет получить гарантии, что Пиняев перейдет в их клуб, — пишет Metaratings.ru со ссылкой на собственный источник.

По предварительной информации, Сергей Пиняев, несмотря на достигнутые договоренности, может остаться в Самаре до лета. Предполагается, что питерский клуб закончит оформление трансфера Ивана Сергеева, когда получит гарантии от агента Пиняева.

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