В Самаре 3-7 января 2022 года устроят 3D-мэппинг-шоу на фасаде музея им. Алабина

Фасад здания музея им. Алабина превратят в огромный экран

Фасад музея имени П.В. Алабина в Самаре в новогодние праздники превратится в огромный экран. В течение пяти дней, с 3 по 7 января 2022 года, жителям и гостям города будут показывать там 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новогоднее представление будут показывать с 17:00 до 20:30 каждые 30 минут. Зрители увидят сказку про реальных мальчика и девочку, которые станут героями мультфильма, и про путешествие Деда Мороза в Самарской области. На огромный экран перенесут памятник Григорию Засекину, Жигулевские горы, музей «Самара Космическая», театр оперы и балета.

Напомним, самарцев ждут и другие развлечения на площадке музея Алабина. Прямо перед зданием впервые залили бесплатный каток. Ледовая площадка в стиле «ретро» работает с 28 декабря 2021 года. Также желающие могут зайти в музей и прогуляться по выставочным залам.