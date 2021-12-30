В Самарской области водитель сломавшегося большегруза почти сутки грелся на обочине у костра

Большегруз отогревали специальными пушками. Фото: городская администрация Сызрани

В Самарской области спасательная бригада помогла водителю сломавшегося большегруза. Автолюбитель ехал по работе из Сызрани в Новоспасск.

По сообщению администрации Сызрани, водитель большегруза с пассажиркой ехали по работе в другой город. Большегруз сломался на дороге в 1,5 километрах после Лесовой. Проезжающие мимо водители заметили, что мужчина грелся на обочине у костра. Из-за мороза грузовик быстро остыл. У него сел аккумулятор. Молодые люди не хотели беспокоить службы и дозвонились активистам ОО «Добрые руки».

Оказавшимся на холоде людям привезли еду, горячие напитки, пытались помочь и зарядить аккумулятор. Информацию передали спасателям, и через 20 минут после звонка машина с обогревающими пушками выехала к грузовику.

Бригада спасателей работала 4 часа. В полночь аккумулятор удалось зарядить. Сейчас ремонт транспорта подходит к концу. Скоро водитель и его пассажирка смогут продолжить свой путь.