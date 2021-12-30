В Тольятти дети-сироты чуть не лишились квартир

Власти закупили квартиры с чистовой отделкой. Фото: городская администрация

В городе Тольятти Самарской области для детей-сирот купили более 100 квартир. На покупку власти выделили деньги из областного бюджета. Из-за роста спроса ребята чуть не лишились жилья.

По данным городской администрации, в 2021 году было выделено 132 миллиона рублей на покупку 101 квартиры для детей-сирот. Планировалось закупить квартиры, площадью не менее 33 квадратных метров. Из-за снижения ипотечной ставки вырос спрос на жилье. Из городского бюджета дополнительно выделили 63,9 миллиона рублей, чтобы купить квартиры с чистовой отделкой, плитой, необходимой сантехникой и счетчиками.

Благодаря добавлению средств, дети смогут получить жилье. Квартиры удалось приобрести.