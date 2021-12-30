Депутат госдумы поздравил с новогодними праздниками фронтовиков Самары, Новокуйбышевска и Тольятти

Ветераны получили приятные подарки от ветеранов "Единой России" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Депутат госдумы РФ Леонид Симановский поздравил с наступающими праздниками ветеранов Самары, Новокуйбышевска и Тольятти. От его имени участникам Великой Отечественной войны вручили продуктовые наборы и теплые пледы. Акцию проводит «Единая Россия», по всей стране активисты партии поздравят более 30 тысяч фронтовиков.

Среди тех, кто принимает приятные слова и сюрпризы, много интересных жителей региона. Так, танкист Алексей Водолазкин с детства работал в колхозе, а в 1943 году Алексей Егорович поступил в танковое училище, и уже через несколько месяцев его отправили на фронт в 8-й гвардейский Краснознаменный танковый полк. Он дошел до Берлина и получил множество наград. Сейчас ему 96 лет.

Валентин Петухов вступил в ряды Красной Армии в 16 дет. За время службы в ВДВ он совершил более 200 прыжков с парашютом, получил разряды по боксу, тяжелой атлетике, лыжам, плаванию. Мужчина награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги» за образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленное мужество. Валентин Александрович и сейчас активно занимается спортом, поддерживая себя в форме.

Также волонтеры посетили и других ветеранов, в частности — красноармейца Андрея Тонковидова и Зою Гуркину, которая в годы войны была связистом и тоже дошла до германской столицы.

Всего в Самарской области поздравления и подарки от «ЕР» получат 554 ветерана Великой Отечественной войны.