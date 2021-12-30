На Заводском шоссе в Самаре легковушка попала под грузовик

Иномарку смяло из-за аварии. Фото: скриншот видео из социальных сетей

В Самаре на Заводском шоссе легковой автомобиль попал под колеса фуры. Происшествие случилось вечером, 29 декабря 2021 года.

По полученным данным, на пересечении Заводского шоссе и улицы Кабельной вечером произошла авария. Грузовик столкнулся с иномаркой «Ford Focus». Машина сильна помялась, даже крыша не выдержала серьезного столкновения. Фура чуть не раздавила легковушку.

По словам сотрудников ГУ МВД России по Самарской области, никто не пострадал в происшествии, водителя легкового автомобиля спасла система безопасности.