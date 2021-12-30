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Происшествия30 декабря 2021 14:36

В Самарской области правоохранители нашли оружие и взрывчатку в тайнике гаражного массива

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
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Боеприпасы житель хранил в гаражном массиве. Фото: УФСБ России по Самарской области

Боеприпасы житель хранил в гаражном массиве. Фото: УФСБ России по Самарской области

В городе Новокуйбышевске Самарской области сотрудники правоохранительных органов нашли тайник на территории гаражного массива, где хранилось оружие и взрывчатка. Возбуждено уголовное дело.

По данным УФСБ России по Самарской области, в ходе оперативно-розыскных работ сотрудники правоохранительных органов нашли тайник в гаражах с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Отделом МВД по Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Владельцу тайника грозит лишение свободы до 8 лет или штраф.