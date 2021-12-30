В Сызрани спасатели помогли 39 детям в 2021 году

Спасатели помогли 454 людям в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области подвели итоги года о количестве оказанной помощи бригадой спасателей за год. Спасено 39 детей.

По полученным данным городской администрации, по итогам работы спасательных служб в Сызрани аварийно-спасательные бригады выехали на 1449 вызов за год работы. Спасатели оказали помощь 454 гражданам города, из них 39 человек – дети.

Напомним, что в Сызрани спасатели помогли водителю большегруза вернуться к своей работе. Из-за холодов аккумулятор грузовика перестал работать. Почти сутки автолюбитель со своей пассажиркой пытались отогреться на обочине у костра.