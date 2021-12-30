Тольяттинский «Акрон» покинули три футболиста

Тольяттинский «Акрон» выступает в ФНЛ. Фото - ФК «Акрон»

Тольяттинский «Акрон» прекратил сотрудничество с тремя футболистами, сообщили в клубе.

Команду покидают полузащитники Артур Газданов, Владлен Бабаев и защитник Александр Нестеров. В «Акроне» желают игрокам успешного развития дальнейшей футбольной карьеры.

Бабаев и Нестеров стали игроками «Акрона» летом уходящего года, Газданов присоединился к команде летом 2020-го.

Нестеров является воспитанником академии Коноплева, он играл в системе «Крыльев Советов».

Ранее в «Акроне» сменился тренерский штаб, а новым наставником команды стал испанский специалист, который основных своих успехов добился в Новой Зеландии.

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