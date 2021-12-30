В Самарских больницах детей поздравили Дед Мороз со своими помощниками

Детей поздравили с Новым Годом. Фото: городская администрация

В больницах Самары Дед Мороз со своими помощниками поздравили детей, оставшихся в стационаре в новогодние праздники.

По сообщению городской администрации, чтобы не оставить детей в больницах без праздника, с 28 по 30 декабря Дед Мороз с другими новогодними героями подарили детям праздничную атмосферу.

- Хочется дарить детям больше улыбок даже в такие непростые для них моменты, - отметила главный врач ГБЗУ СО СГДБ №2 Наталья Чертыковцева.

Помощники-снеговики раздали детям сладкие подарки и поздравили с наступающими праздниками.

Напомним, что недавно студенты-спасатели спустились в костюмах Дедов Морозов и постучали в окно ребятам, оставшихся в больнице.