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Общество31 декабря 2021 6:20

В Самаре рассказали, как будут пускать на площадь Куйбышева в новогоднюю ночь 2022

Власти отмечают, что будут соблюдаться меры безопасности
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре не будут устраивать массовые гуляния

В Самаре не будут устраивать массовые гуляния

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие уже спланировали свои гуляния на предстоящие праздники. В новогоднюю ночь многие горожане по традиции собираются поехать на площадь Куйбышева. Но массовых гуляний в городе не планируются. Фейерверки тоже отменили.

Как сообщают местные власти, ночью с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022-го на главной площади города будут дежурить экстренные службы. Вход будет осуществляться через металлодетекторы. Пьяных и агрессивных граждан пускать не будут.

Также в администрации напоминают, что обязательно соблюдение масочного режима и других мер безопасности. Людям не рекомендуют участвовать в массовых скоплениях, а Новый год встретить предлагают в кругу семьи.

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