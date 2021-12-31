В Самаре на Карла Маркса пьяный полицейский врезался в припаркованную машину, есть пострадавшие

По факту аварии сейчас проводится проверка Фото: СОЦСЕТИ

Ночью 31 декабря на улице Карла Маркса в Самаре произошло ДТП. Там, в районе дома № 374, Skoda Kodiaq врезался в припаркованную машину Haima. Как сообщают активисты «Ночного Патруля», за рулем Skoda находился сотрудник ОБЭП городского УМВД, у которого освидетельствование показало наличие алкоголя в организме.

— Все произошло примерно в 00:20. 33-летний водитель Skoda Kodiaq двигался в направлении Ташкентской и напротив дома № 374 совершил наезд на припаркованный автомобиль, который стоял на полосе для встречного движения в зоне действия знака «дорожные работы», — рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД России по региону.

Haima в результате столкновения отбросило назад — на припаркованный КамАЗ, осуществлявший снегоуборочные работы. В результате аварии водитель и пассажир пострадавшей иномарки получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.

Как отмечают в облМВД, руководством Управления МВД России по Самаре принимаются меры к увольнению допустившего аварию сотрудника сотрудника по отрицательным мотивам.