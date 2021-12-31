Стало известно, какие авиарейсы будут первыми в Самаре в 2022 году

Аэропорт начнет работать уже ночью 1 января 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аэропорту Курумоч рассказали, какие рейсы у них будут первыми в 2022 году. Последний вылет 2021-го же завершит в пятницу 31 декабря рейст RT-630 авиакомпании UVT Aero, который должен отправиться из Самары в Казань.

Первый самолет, который приземлиться в Курумоче в 2022 году — рейс 1079 авиакомпании «Сибирь». В 2:45 по самарскому времени 1 января он прибудет из Москвы — от аэропорта Домодедово.

Первый вылет из Самары в 2022 году осуществит Utair. В 4:30 утра 1 числа самолет отправится в Сургут.

Самыми популярными направлениями на новогодние праздники остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Всего же в первые дни января Курумоч обслужит 534 пассажирский рейса — около 60 в день.