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Общество31 декабря 2021 9:48

В Самаре рассказали, какие цены будут на такси в новогоднюю ночь

Операторы рекомендуют планировать свои поездки заранее
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В новогоднюю ночь все будет зависеть от ситуации на дорогах

В новогоднюю ночь все будет зависеть от ситуации на дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре службы такси проинформировали людей о своих тарифах на новый год. Поездки горожанам советуют планировать заранее. О завышении операторы тоже не говорят.

Так, как сообщили в пресс-службе «Ситимобил», завышения цен умышленного делать не планируется. Она будет формироваться автоматически, в зависимости от обстановки. Если на дороге будет затрудненное движение, то и цена будет выше. Кроме того, будет учитываться количество водителей на линии.

На динамику движения и число тех, кто будет за рулем, указывают и другие операторы. Представители сервисов такси отмечают, что лучше добираться до места до 12 часов ночи. Позже может быть повышение цен из-за высокой загруженности.