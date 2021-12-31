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Происшествия31 декабря 2021 10:45

В Тольятти в ДТП с «Chery Amulet» и ВАЗ-2104 пострадала годовалая девочка

Травмы также получили еще два участника аварии
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту аварии сейчас проводится проверка

По факту аварии сейчас проводится проверка

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера утром, 30 декабря, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП. Примерно в 9:00 там столкнулись «Chery Amulet» и ВАЗ-2104. Не обошлось без пострадавших.

— 33-летний водитель иномарки двигался по Комсомольскому шоссе в сторону улицы Комзина. По предварительной версии, он нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в «четверку», за рулем которой находился 48-летний мужчина, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии травмы получил водитель отечественного авто, а также пассажиры «Chery Amulet» — 29-летняя девушка и девочка 2020 года рождения. Пострадавших доставили в больницу, им назначено амбулаторное лечение.