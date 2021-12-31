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Общество31 декабря 2021 12:09

В Самаре продлили часы работы метро и другого транспорта в новогоднюю ночь 2022

Работа городских маршрутов продлена, чтобы жителям было удобнее добираться до места назначения
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Метро будет работать до 1:00 ночи 1 января 2022 года

Метро будет работать до 1:00 ночи 1 января 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022-го будет работать общественный транспорт. Часы городских маршрутов продлены, чтобы жителям областной столицы было удобнее добираться до места назначения.

Так, метрополитен этой ночью будет работает до 1:00 1 января. Трамваи №№ 3, 20 и 22 — до трех ночи. До 3:00 также будут ходить троллейбус № 13 и автобусы и маршрутки №№ 1, 5д, 34, 41,48д, 80, 99, 207, 213, 217, 226, 261 и 297.

Как добавляют в администрации города, также для в Рождественскую ночь 7 явнаря для перевозки граждан по окончании праздничных богослужений в Покровском кафедральном соборе, храме во имя Апостолов Петра и Павла, храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевском и Софийском соборах по окончании праздничных богослужений к 02:00 будут предоставлены 5 автобусов.