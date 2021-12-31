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Общество31 декабря 2021 12:28

Видеоблогер показал, как в Самаре украсили парк Победы к Новому году

В парке появились каток и яркая елка
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Парк Победы - одно из любимых мест в Новогоднюю ночь у жителей Железнодорожного района Самары

Парк Победы - одно из любимых мест в Новогоднюю ночь у жителей Железнодорожного района Самары

Фото: скриншот

Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как в Самаре подготовили к Новому году парк Победы. В первую очередь там выделяются яркая и большая елка, гирлянды и каток, который уже облюбовали дети.

- Очень мило, детски. Роскошная зима. Детям гладкого льда, хорошего освещения и всем коньки, - прокомментировала ролик местная жительница Елена.

Отметим, что никакой праздничной программы в парке Победы, как и во всех других, не запланировано. Это связано с коронавирусными ограничениями. Между тем там можно гулять и кататься на коньках. Власти напоминают, что главное - не забывать маску и соблюдать социальную дистанцию.