В Самаре жители высотки на Солнечной перед Новым годом вторые сутки сидят без воды

19-этажная высотка в Самаре под новый год осталась без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители высотки на ул.Солнечной, 36 перед Новым годом уже вторые сутки сидят без холодной воды. Люди опасаются, что из-за праздников коммунальщики про их проблему просто забудут.

Как рассказали жители дома журналисту «КП-Самара», проблемы начались еще 30 декабря. Из-за порыва трубы по улице растеклась вода, сразу несколько домов в микрорайоне отключили от водоснабжения.

- Потом все дома начали потихоньку подключать, а про нас как будто забыли. Нам сказали, что наш участок забыли кому-то передать. С утра аварийка приезжала, рабочие порылись в колодцах, но потом уехали, и все – тишина. Вот такой вот джингл беллс, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница дома Юлия. – Даже бойлер с водой нам никак не могут поставить. Организовали якобы место для набора воды в соседнем доме, но там максимум кастрюльку подставить можно. В нашем доме собственная котельная, поэтому 19 этажей, 133 квартиры остались и без горячей, и без холодной воды. Хорошо хоть отопление есть…

В «Самарских коммунальных системах» журналисту «КП-Самара» пояснили: проблемы на стороне управляющей компании, их работники и должны устранять неисправности.

- Проблемы на вводе в дом, работает подрядчик управляющей компании, - сообщили в «СКС».

Однако в управляющей компании «Бизнес-центр», которая обслуживает дом, журналисту «КП-Самара» заявили, что их сотрудники на месте аварии не работают, а проблему должны устранять… «СКС».

- Сначала нашему председателю говорили, что есть течь, которую не могут найти, и дом якобы пытаются подключить к по резервной схеме. Но сейчас вообще никого из рабочих уже нет, видимо, ушли праздновать новый год, - возмущаются жители.

Сотни жителей дома опасаются, что из-за праздников коммунальщики просто забудут про них, и готовятся встречать новый год с пустыми кранами.