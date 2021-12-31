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Общество31 декабря 2021 13:58

В Самаре напомнили, как работают торговые центры 31 декабря 2021 года

Большинство ТЦ закроют свои двери раньше обычного
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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31 декабря многие торговые центры рано закончат работу

31 декабря многие торговые центры рано закончат работу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу 31 декабря 2021 года торговые центры Самары работают меньше, чем обычно. Практически во всех из них закрытие произойдет на несколько часов раньше, чем обычно.

Большинство ТЦ сегодня работают с десяти часов утра. «Парк Хаус» и ТЦ «Мега» уже закрываются — с 18:00 они не будут пускать посетителей.

На два часа больше работают несколько других торговых центров. В частности, речь идет о «Вива Лэнде», «Космопорте», «Амбаре», «Аврора Молл» и ТЦ LETOUT. Они закроются в 20:00. По отдельному расписанию будут работать только продуктовые гипермаркеты.