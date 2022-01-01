«Крылья Советов» нашли замену Ивану Сергееву

В прошлом сезоне Максименко выступал в ФНЛ. Фото: ФК «Велес» (Москва).

23-летний нападающий «Урала» Артем Максименко близок к переходу в «Крылья Советов», утверждает sport24.ru. Форвард – уроженец Тольятти и воспитанник Академии Коноплева, он может заменить в «Крыльях» Ивана Сергеева, который близок к переходу в «Зенит».

Максименко выступал на профессиональном уровне за «Нижний Новгород», «Зенит-2», московский «Велес» и «Урал». За команду из Екатеринбурга он провел всего 11 матчей и забил один гол.

Кроме «Крыльев» Артемом Максименко интересуются «Торпедо», «Балтика» и «Оренбург».

Напомним, Иван Сергеев уже прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и может скоро оказаться в «Зените».