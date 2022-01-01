Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 января 2022 10:32

В Самарской области еще 312 человек заразились коронавирусом 1 января 2022 года

Появилась новая статистика
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
К сожалению, смертей в Самарской области среди пациентов с коронавирусом тоже много.

К сожалению, смертей в Самарской области среди пациентов с коронавирусом тоже много.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал новую статистику по COVID-19 в России по состоянию на 1 января 2022 года. В Самарской области за сутки подтвердили 312 случаев. Из них 160 в Самаре и 84 в Тольятти, сообщает региональный оперштаб.

Всего в России 19 751 новых заразившийся. Больше всего в Москве (2 472 случая), Санкт-Петербурге (1 534) и Московской области (1 271).

К сожалению, смертей в Самарской области среди пациентов с коронавирусом тоже много. За сутки скончались 18 человек. Всего в регионе скончались 6 290 человек, у которых был подтвержденный COVID-19.