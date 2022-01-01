Штормовое предупреждение объявили в Самарской области из-за сильного снега

Из-за непогоды объявили желтый уровень опасности. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Желтый уровень погодной опасности объявили в Самарской области. Все из-за непогоды в воскресенье, 2 января 2022 года, сообщают Приволжское УГМС и ГУ МЧС России по Самарской области.

- От Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 2 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, на дорогах снежные заносы», - говорится в сообщении.

В МЧС жителям региона рекомендуют плотно закрыть окна, держаться подальше от деревьев и не парковать рядом с ними машины. Если есть возможность, то лучше оставаться дома.