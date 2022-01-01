Две баскетболистки «Самары» попали в расширенный состав сборной России

Баскетболистки попали в расширенный состав национальной команды на отборочные матчи Кубка мира. Фото: БК «Самара».

Баскетболистки «Самары» Дарья Курильчук и Дарья Колосовская попали в расширенный состав сборной России для подготовки к матчам квалификации Кубка мира-2022, которые пройдут в феврале. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Самара».

- Сбор национальной команды стартует в Москве 1 февраля. Сама квалификация пройдет с 10 по 13 февраля в Вашингтоне. Россиянки сыграют со сборными Пуэрто-Рико, Бельгии и США, - говорится в сообщении.

Сам Кубок мира пройдет в сентябре в Сиднее. Туда полетят три команды из четверки, где играет сборная России. США уже забронировали себе место на турнире как победители Олимпиады, еще две команды определятся в очном противостоянии.