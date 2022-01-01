Самарцам предложили подарить свои старые игрушки животным

Подарки животным вручат 11 января. Фото: Самарский зоопарк.

В Самарском зоопарке началась акция «Игрушки для зверюшек». С 1 по 10 января можно принести старые детские игрушки, которые потом подарят питомцам зоопарка.

- Животным можно подарить мячики и игрушки из пластика, дерева и резины, большие и маленькие, но без отрывающихся деталей и наполнителей, - уточнили в зоопарке.

Для сбора игрушек установят специальный ящик, на котором будет пометка «Игрушки для зверюшек». А 11 января в 13:00 пройдет экскурсия для посетителей, где питомцам вручат подарки и расскажут о повадках животных.