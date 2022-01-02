На трассе М-5 ограничено движение транспорта из-за сильного снегопада

В регионе на М5 ограничивают движение из-за снегопада. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Движение на трассе М-5 «Урал» ограничено для грузового и пассажирского транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.

Движение ограничивают из-за сильного снегопада, ранее сообщалось, что был объявлен желтый уровень опасности. Водителям в таких условиях советуют воздержаться от дальних поездок, а если снегопад застал в дороге, то остановиться на обочине и переждать, включив «аварийку».

Как сообщают в ГИБДД, движение легковых автомобилей осуществляется по дороге «Богатое-Самара-Оренбург».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снежный апокалипсис: что натворил снегопад в Самарской области за выходные 25-26 декабря 2021

В прошедшие выходные 25-26 декабря 2021 в снежном плену оказались десятки машин и автобус с пенсионерами и детьми (подробнее)