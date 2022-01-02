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Общество2 января 2022 7:29

На трассе М-5 ограничено движение транспорта из-за сильного снегопада

В регионе объявлен желтый уровень опасности
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В регионе на М5 ограничивают движение из-за снегопада. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В регионе на М5 ограничивают движение из-за снегопада. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Движение на трассе М-5 «Урал» ограничено для грузового и пассажирского транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.

Движение ограничивают из-за сильного снегопада, ранее сообщалось, что был объявлен желтый уровень опасности. Водителям в таких условиях советуют воздержаться от дальних поездок, а если снегопад застал в дороге, то остановиться на обочине и переждать, включив «аварийку».

Как сообщают в ГИБДД, движение легковых автомобилей осуществляется по дороге «Богатое-Самара-Оренбург».

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