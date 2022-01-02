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Здоровье2 января 2022 10:51

В Самаре в условиях пандемии продолжают дезинфицировать подъезды в январе 2022

Дезинфекции продолжится и в праздничные дни
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
В Самаре продолжают обрабатывать подъезды. Фото - городская администрация

В Самаре продолжают обрабатывать подъезды. Фото - городская администрация

В Самаре в новогодние праздники продолжат дезинфицировать подъезды в условиях пандемии, об этом сообщили в городской администрации.

В Самарской области наметилась тенденция, при которой становится значительно меньше новых заразившихся коронавирусом. Однако, дезинфекция продолжится и в праздничные дни.

Обрабатывают места общего пользования в многоквартирных домах. Обрабатывают поручни, перила, почтовые ящики, дверные ручки, кнопки домофона и лифта.

Дезинфекция ведется в домах всех районов. Как сообщают в администрации, темпы работ снижать не планируют.