Трое погибших обнаружены в частном доме в Самарской области

Следователи устанавливают причины смерти мужчин
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Трое погибших мужчин обнаружены в частном доме в Борском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.
Тела троих мужчин без признаков жизни нашли 2 января, в воскресенье, в одном из частных домов села Старая Таволжанка. По факту случившегося в настоящее время проводится доследственная проверка.
На месте работают следователи, они устанавливают подробности случившегося и причины смерти мужчин.
По предварительной версии, причиной гибели мужчин стало отравление угарным газом.