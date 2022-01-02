Трое погибших обнаружены в частном доме в Самарской области

Следователи устанавливают причины смерти мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое погибших мужчин обнаружены в частном доме в Борском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Тела троих мужчин без признаков жизни нашли 2 января, в воскресенье, в одном из частных домов села Старая Таволжанка. По факту случившегося в настоящее время проводится доследственная проверка.

На месте работают следователи, они устанавливают подробности случившегося и причины смерти мужчин.

По предварительной версии, причиной гибели мужчин стало отравление угарным газом.