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Происшествия2 января 2022 17:16

Трое погибших обнаружены в частном доме в Самарской области

Причины случившегося устанавливают следователи
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Следователи устанавливают причины смерти мужчин

Следователи устанавливают причины смерти мужчин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое погибших мужчин обнаружены в частном доме в Борском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Тела троих мужчин без признаков жизни нашли 2 января, в воскресенье, в одном из частных домов села Старая Таволжанка. По факту случившегося в настоящее время проводится доследственная проверка.

На месте работают следователи, они устанавливают подробности случившегося и причины смерти мужчин.

По предварительной версии, причиной гибели мужчин стало отравление угарным газом.