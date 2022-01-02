Регоператор по обращению с отходами рассказал, что будут делать с новогодними елками в Самаре

Хвойные деревья отправят на переработку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние елки, которые в скором времени начнут выбрасывать самарцы, переработают в щепу, сообщил регоператор по обращению с отходами ЭкоСтройРесурс.

Самарцев призывают выносить елки на контейнерные площадки, сняв с них все игрушки и украшения. В дальнейшем деревья отправят на утилизацию и переработают в щепу, которую используют в качестве подстила для животных в зоопарках и конноспортивных клубах, а также для садово-хозяйственных нужд.

В прошлые годы было собрано и переработано порядка 4-х тысяч хвойных деревьев, из которых получилось 55 кубометров сырья.