Три «Калины» столкнулись в снегопад на трассе М-5 в Самарской области

Отечественные легковушки получили серьезные механические повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ранним утром в воскресенье, 2 января 2022 года, на 969 км 600 м трассы М-5 «Урал» в Жигулевске произошло серьезное ДТП. Там во время снегопада столкнулись сразу три автомобиля «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 36-летний водитель одной из «Калин». Он, двигаясь со стороны Тольятти в направлении Сызрани, потерял управление и выехал на встречную полосу. Там автомобилист врезался в «Калину», за рулем которой находился 40-летний мужчина, и еще в одну «Калину» под управлением 68-летней пенсионерки.

В результате ДТП пострадали три человека: два пассажира первой легковушки (30-летний мужчина и 22-летняя девушка) и женщина-водитель третьего авто. Всех госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали произошедшего. Проводится проверка.