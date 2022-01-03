Самарчанка продала свой автомобиль и заявила в полицию об угоне

Полицейские быстро раскрыли обман и завели на женщину уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело о ложном доносе об угоне автомобиля «Лада Приора». Обвиняемой проходит 40-летняя местная жительница. Женщина уже не в первый раз преступает закон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, женщина выдумала преступление, чтобы избежать административного наказания. Весной 2021 года она решила продать свое авто, а вырученные деньги направить на погашение долга по кредиту. Самарчанка разместила объявление в интернете. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель. Однако, когда мужчина узнало о долгах по штрафам и запрете, который наложили приставы, приобретать автомобиль он отказался.

Через некоторое время женщина предложила покупателю более выгодную сделку — снизить цену и оплатить штрафы. Тот согласился. Новый владелец авто не подал данные в ГИБДД, в итоге постановления о нарушении ПДД стали приходить самарчанке. Та не придумала ничего лучше, как заявить об угоне машины.

Вскоре обман раскрылся, и в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Недавно его расследование было завершено. Правоохранители передали материалы на рассмотрение в суд.

Отметим, что горожанка уже имеет судимость за мошенничество. В 2017 году ее признали виновной в похищении более 52 тысяч рублей. Работая в магазине, женщина получила доступ в личный кабинет клиента и оформила от его имени кредит на покупку мебели. Тогда ее приговорили к исправительным работам.