3D-мэппинг-шоу покажут на фасаде музея им. Алабина в Самаре 3 января 2022 года

Самарцам покажут семейную историю «И пусть светлее станет мир!»

В понедельник, 3 января 2021 года, фасад музея имени П.В. Алабина в Самаре превратится в огромный экран. На нем покажут новогоднюю семейную историю «И пусть светлее станет мир!». 3D-мэппинг-шоу будут крутить с наступлением темноты каждые 30 минут.

— Показ новогодней сказки запланирован с 17:00 до 20:30. Кинотеатр под открытым небом будет работать в течение пяти дней — до 7 января 2022 года, — сообщили в региональном правительстве.

Жители и гости города увидят приключения Деда Мороза в Самарской области. Его маршрут будет пролегать через достопримечательности губернии — Жигулевские горы, памятник Григорию Засекину, музей «Самара Космическая», театр оперы и балета.

Напомним, напротив музея Алабина в конце декабря 2021 года залили ледовую площадку. Ретро-каток работает бесплатно. Его могут посетить все желающие.