Более сотни бесплатных катков работают в Самарской области зимой 2022 года

Покататься на коньках можно бесплатно во всех районах Самары, Тольятти и Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зимой 2022 года работают более сотни бесплатных катков. Ледовые площадки залили во дворах многоквартирных домов и на территории общественных пространств.

Только в Самаре доступны для посещения свыше 120 бесплатных катков. К примеру, можно покататься на коньках в парках имени Юрия Гагарина, Дружбы, Победы и 50-летия Октября, а также на площади имени В.В. Куйбышева, на набережной реки Волги и на территории напротив музея имени П.В. Алабина.

Во всех районах Тольятти залили около 30 бесплатных ледовых площадок. Катки работают на бульварах Космонавтов, Гая, Королева, Буденного, Ленина, на площади Свободы, на улицах Мира, Мурысева, 70 лет Победы и других.

В Сызрани этой зимой можно бесплатно покататься на коньках на стадионах «Торпедо», «Металлист», «Шахтер», «Турбина», «Юность», «Западный», «Волжанин».