В Самарской области за три новогодних дня поймали 52 пьяных водителя

С 31 декабря по 2 января на дорогах региона выявили свыше 1200 нарушений ПДД / Фото: ГИБДД Самарской области

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги рейдов за первые три дня новогодних праздников. С 31 декабря 2021 года по 2 января 2022 года полицейские выявили более 1200 нарушений ПДД.

Так, сотрудники ГИБДД поймали 52 пьяных водителя. Еще 11 человек разъезжали по дорогам региона без удостоверений. Также полицейские выявили 71 любителя тонировки. Всех привлекли к ответственности.

Кроме того, штрафы выписали 29 водителям, которые перевозили детей с нарушением правил. Еще 125 автомобилистов ждет наказание за игнорирование ремней безопасности, а 29 — за непропуск пешеходов.

Были в эти три дня нарушители и со стороны пешеходов. 90 человек поймали на том, что они пересекали проезжую часть в неположенном месте или на красный сигнал светофора.

Сотрудники ГИБДД призывают жителей Самарской области быть внимательнее на дорогах и не нарушать ПДД. Массовые рейды по выявлению нарушителей продолжатся и в остальные праздничные дни.