Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 января 2022 17:12

В Самарской области за три новогодних дня поймали 52 пьяных водителя

На всех нарушителей сотрудники ГИБДД составили протоколы
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
С 31 декабря по 2 января на дорогах региона выявили свыше 1200 нарушений ПДД / Фото: ГИБДД Самарской области

С 31 декабря по 2 января на дорогах региона выявили свыше 1200 нарушений ПДД / Фото: ГИБДД Самарской области

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги рейдов за первые три дня новогодних праздников. С 31 декабря 2021 года по 2 января 2022 года полицейские выявили более 1200 нарушений ПДД.

Так, сотрудники ГИБДД поймали 52 пьяных водителя. Еще 11 человек разъезжали по дорогам региона без удостоверений. Также полицейские выявили 71 любителя тонировки. Всех привлекли к ответственности.

Кроме того, штрафы выписали 29 водителям, которые перевозили детей с нарушением правил. Еще 125 автомобилистов ждет наказание за игнорирование ремней безопасности, а 29 — за непропуск пешеходов.

Были в эти три дня нарушители и со стороны пешеходов. 90 человек поймали на том, что они пересекали проезжую часть в неположенном месте или на красный сигнал светофора.

Сотрудники ГИБДД призывают жителей Самарской области быть внимательнее на дорогах и не нарушать ПДД. Массовые рейды по выявлению нарушителей продолжатся и в остальные праздничные дни.