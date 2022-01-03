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Здоровье3 января 2022 16:43

Самарцы могут пройти экспресс-тестирование на COVID-19 в ТЦ до 9 января 2022 года

Результат будет готов уже через 15 минут
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Пройти тестирование можно при отсутствии симптомов ОРВИ

Пройти тестирование можно при отсутствии симптомов ОРВИ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в новогодние праздники заработали пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Посетить их могут все желающие, не имеющие признаков ОРВИ. С собой необходимо взять паспорт, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Для диагностики специалисты применяют антигенные ИХА-тесты. Их результат готов уже через 15 минут. Отметим, что в данных пунктах также можно сделать прививку против COVID-19 (кроме того, что в Новокуйбышевске).

В Самаре пункты экспресс-тестирования открыли в торгово-развлекательных комплексах «Гудок», «Аврора» и «Космопорт». Они будут работать до окончания новогодних каникул. В первых двух ТЦ пункты принимают посетителей ежедневно с 11:00 до 18:00. В последнем по следующему графику: 3, 4, 5, 8 и 9 января — с 10:00 до 18:00, 6 и 7 января — с 10:00 до 16:00.

Адреса и время работы пунктов экспресс-тестирования в других городах Самарской области можно узнать здесь.