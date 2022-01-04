Власти Самары потратят 250,8 млн рублей на строительство нового детского сада на Воронежских озерах

Детский сад будет построен до 2025 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2022 году стартует строительство нового детского сада в Промышленном районе. Дошкольное учреждение на 240 мест будет располагаться в районе Воронежских озер в границах проспекта Кирова, Стара-Загоры, Воронежской и Московского шоссе.

На строительство детского сада в городском бюджете на 2022 год предусмотрено 129,9 млн рублей. На создание проектной документации заложено 32,8 млн рублей, а общая стоимость составит 250,8 млн рублей. Контракт с подрядной организацией планируется заключить до конца февраля 2022 года.

За три года планируется построить новое дошкольное учреждение в Промышленном районе Самары на 240 мест, из которых 80 мест яслей (дети от 1,5 до 3 лет). Прототипом нового детского сада послужит «радужный» детский сад на улице Ташкентской.