Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 января 2022 5:12

Власти Самары потратят 250,8 млн рублей на строительство нового детского сада на Воронежских озерах

Строительство детского сада на 240 мест с яслями начнется в 2022 году
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Детский сад будет построен до 2025 года

Детский сад будет построен до 2025 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2022 году стартует строительство нового детского сада в Промышленном районе. Дошкольное учреждение на 240 мест будет располагаться в районе Воронежских озер в границах проспекта Кирова, Стара-Загоры, Воронежской и Московского шоссе.

На строительство детского сада в городском бюджете на 2022 год предусмотрено 129,9 млн рублей. На создание проектной документации заложено 32,8 млн рублей, а общая стоимость составит 250,8 млн рублей. Контракт с подрядной организацией планируется заключить до конца февраля 2022 года.

За три года планируется построить новое дошкольное учреждение в Промышленном районе Самары на 240 мест, из которых 80 мест яслей (дети от 1,5 до 3 лет). Прототипом нового детского сада послужит «радужный» детский сад на улице Ташкентской.