Жители Самарской области выиграли в новогодней лотерее более 36 миллионов рублей

Четверо самарцев выиграли по 750 тысяч рублей

Крупнейший распространитель государственных лотерей подвел итоги новогоднего тиража «Русское лото». Жители Самарской области купили 263 327 выигрышных лотерейных билетов и стали обладателями более 36,7 миллионов рублей.

Четверо жителей Самарской области выиграли в лотерее крупные призы по 750 тысяч рублей, у остальных выигрыши были поменьше. По итогам новогоднего розыгрыша стразу два жителя России стали мультимиллионерами. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 миллиарда рублей: каждый выиграл по 500 миллионов.

Теперь у счастливчиков, которые выиграли более 600 тысяч в лотерею, смогут получить свой приз после прохождения идентификации в Москве или направить необходимые для получения денег документы почтой.