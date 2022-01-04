В Самаре влюбленная пара обманывала доверчивых пенсионеров по телефону

Полицейские ищут пострадавших от действий мошенников. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре полицейские раскрыли мошенническую схему 38-летнего мужчины и его 39-летней сожительницы. Влюбленным удалось по телефону обмануть троих пенсионеров, которые впоследствии отдали мошенникам все свои сбережения.

В полицию обратилась пожилая жительница поселка Мехзавод, которая заявила, что ее обманули неизвестные по телефону. На стационарный телефон женщины поступил звонок. Бабушке показалось, что это звонит ее внук и назвала неизвестного абонента по имени. Мужчина на том конце провода сильно кашлял, бабушка спросила, чем она может помочь. Мошенник понял, что у него получилось обмануть доверчивую пенсионерку, и попросил у «бабушки» варенье, мед и денег на лекарства.

- Женщину не придала значения, что «внук» не знает адрес своей бабушки. Позже за деньгами и вареньем с медом приехала женщина, представившись знакомой «внука». Пенсионерка передала ей 15 тысяч рублей, а 3 тысячи оставила себе на жизнь. Позже мужчина позвонил снова и поспросил отдать и эти три тысячи, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина отдала мошенникам все, что у нее было. Через некоторое время она решила узнать о состоянии своего любимого внука и позвонила родственнику. Однако выяснилось, что тот не болеет и не просил у бабушки деньги на лекарства. Пенсионерка сразу же обратилась в полицию.

Благодаря оперативным действиям полицейских, мошенников удалось быстро установить. В ходе следствия выяснилось, что жертвами влюбленных стали еще трое жителей Самары. Добычей злоумышленников стали от 7 до 18 тысяч рублей, эти деньги они тратили на личные нужды.

В настоящее время следствие продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленников, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 112.